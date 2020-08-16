Вашингтон, , 18:28 — REGNUM Информация о том, что глава Белого дома США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным до президентских выборов в США, не соответствует действительности. Об этом 16 августа в эфире телеканала NBC сообщил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен, комментируя публикацию NBC.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, перед выборами в США, которые пройдут в ноябре, такой саммит проводить не планируется.

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщил, что глава Белого дома США Дональд Трамп якобы планирует встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в стране.

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