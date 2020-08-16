Москва, , 18:28 — REGNUM В Москве, напротив посольства Белоруссии, собрались несколько десятков человек, часть из которых выступает в поддержку протестующих в Минске. Об этом 16 августа сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что несколько сотрудников полиции стоят у входа в посольство и не разрешают класть там цветы. В целом акция у белорусского посольства проходит мирно.

Как сообщало ИА REGNUM, в крупных городах Белоруссии, а также в Минске проходят митинги противников действующего президента республики Александра Лукашенко. Десятки тысяч людей собрались в Минске у стелы «Минск — город герой».

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