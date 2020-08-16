Курган, , 18:28 — REGNUM В среднем доходы депутатов Госдумы РФ от Курганской области составляют пять миллионов рублей в год. Это следует из их деклараций за 2019 год, опубликованных аппаратом Госдумы РФ, сообщает корреспондентИА REGNUM.

Депутат Василий Шишкоедов задекларировал за 2019 год 5,89 млн рублей доходов. Годом ранее он отчитался о доходе в 4,87 млн рублей. В собственности парламентария находятся четыре земельных участка площадью 3,61 гектаров и квартира в 107 кв. м, а также два автомобиля «Киа SLS» и «Киа XM FL», прицеп КМЗ. Жена парламентария Шишкоедова в 2019 году заработала более двух миллионов рублей, в 2018 году её доходы составляли 230 тыс. рублей. У нее есть земельный участок в девять соток и дом на 100 кв. м.

Доходы депутата Александра Ильтякова в 2019 году составили 5,2 млн рублей, в 2018 году он отчитался о 4,84 млн рублей. У него есть две «Тойоты», квадроцикл «Ямаха». Александру Ильтякову принадлежат пять земельных участков площадью 13,17 гектаров, жилой дом на 244 кв. м, павильон с помещениями для приёма пищи, помещение с подвалом в здании торгового центра и часовня. У жены и троих детей парламентария доходы за 2019 год отсутствуют.