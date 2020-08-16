16 августа 2020 | Время чтения 4 мин

В Израиле затрудняются понять толки о непризнании Геноцида. Память о нем жива в мире в немалой мере благодаря четырем евреям: Верфелю, Моргентау, Мандельштаму и Лемкину. В Израиле уже стоит санкционированный правительством памятник армянским жертвам резни в Турции. В перспективе правительство готово поставить еще один памятник. Однако армянское требование «утвердить» признание Геноцида через голосование в Кнессете представляется странным

Авигдор Эскин, , 17:55 — REGNUM На прошлой неделе Израиль посетил с официальным визитом министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. Накануне его приезда МИД Израиля сделал официальное заявление по накаляющемуся территориальному конфликту между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье: «Израиль выражает свою полную поддержку и солидарность с Грецией в её притязаниях на морские зоны и ее права определять границы своей собственной экономической зоны». Как известно, территориальный спор в греческих территориальных водах с Турцией достиг за последние недели высокого уровня кипения.

Израиль

Накануне этого, в прошлый вторник, было проведено совместное авиационное учение в районе Пафоса кипрской и греческой армией, в котором также участвовали два истребителя от Франции и один транспортный самолет с четырьмя вертолетами от Израиля. В сентябре также планируются более широкие учения с участием Израиля.

В эту канву новостей вписывается подтвержденное CNN сообщение о том, что Конгресс США блокирует сделки по продаже оружия Турции. Это официально связывают с закупкой Анкарой систем С-400. Активнейшую роль де факто в санкциях против Турции играют председатель Комитета по иностранным делам Элиот Энгель и представитель республиканцев конгрессмен Майкл Макколл. Есть основания полагать, что произраильское лобби сыграло определенную роль в данном случае. Не секрет, что отношения между Иерусалимом и Анкарой накалены сейчас до предела. Израильская поддержка Греции беспрецедентна для страны, последовательно не вмешивающейся в конфликты, не затрагивающие ее прямо. Иными словами, греко-турецкое противостояние может затронуть Израиль самым прямым образом. Анкара получила предупреждение.

Вышеуказанные события вызвали живой отклик в Ереване. Открытое выступление Израиля на стороне Греции, участие в военных маневрах и работа по санкциям против Турции были восприняты там с запоздалым любопытством. Если рассматривать эти геополитические колебания и волнения в перспективе, то можно было бы представить себе стратегический союз древних: Израиль, Армения и Греция. Однако совпадение геополитических интересов Иерусалима и Еревана не нашли пока выражения в конкретных политических действиях.

Иронией судьбы, на сегодняшний день Израиль находит куда более благодатную почву для сотрудничества с Азербайджаном, нежели с Арменией. Это случилось не внезапно, а вследствие полного нежелания Еревана устанавливать какие-либо отношения с еврейским государством. Обращения Израиля просто игнорировались армянским МИДом. За это время Израиль стал крупнейшим продавцом оружия Азербайджану, где он закупает 40% своей нефти. При этом Баку голосует в ООН всегда против Израиля, участвует в антиизраильских конференциях и демонстративно отказывается открыть посольство в Израиле.

Последние пару лет в Ереване начали задумываться о целесообразности своего единовекторного курса на Ближнем Востоке. Еще Серж Саргсян принял решение об установлении отношений с Израилем, и его инициатива была продолжена премьером Николом Пашиняном. При этом она наткнулась на решительное сопротивление со стороны МИДа Армении и лично министра иностранных дел Зограба Мцаканяна. Тот дал недавно интервью газете JerusalemPost, в котором открыто торпедировал все новые позитивные тенденции в армяно-израильских отношениях.

Всем правилам дипломатии вопреки, Мнацаканян не нашел в ходе интервью ни одного доброго слова в адрес Израиля. Более того, он не попытался даже предложить что-то конструктивное в направлении развития двусторонних отношений. Вместо это обрушился на Израиль с обвинением в непризнании Армянского Геноцида, а потом в категорической форме возвестил, что Израиль должен прекратить продажу оружия Азербайджану.

Нетрудно представить себе удивление в Израиле. Казалось бы, в скором времени Армения открывает посольство в Тель-Авиве, события вокруг благоприятствуют диалогу между двумя странами, но тут министр иностранных дел Мнацаканян решил хлопнуть дверью.

Говоря по существу, в Израиле затрудняются понять толки о непризнании Геноцида. Память о нем жива в мире в немалой мере благодаря четырем евреям: Верфелю, Моргентау, Мандельштаму и Лемкину. В Израиле уже стоит санкционированный правительством памятник армянским жертвам резни в Турции. В перспективе правительство готово поставить еще один памятник. Однако армянское требование «утвердить» признание Геноцида через голосование в Кнессете представляется странным зело. Ни одна страна в мире, включая Армению, не признавала Холокост голосованием в парламенте. Претензии армянского министра вызвали недоумение, но не были неожиданностью, учитывая его последовательное противодействие налаживанию отношений.

Не меньше удивили слова о том, что Израиль «должен» прекратить продавать оружие Азербайджану. Двадцать пять лет Армения не выказывала никакого интереса в государственных и торговых отношениях с Израилем. За это время у израильтян наладились определенные отношения с Азербайджаном. Выходит, теперь они должны быть прекращены по требованию Мнацаканяна? Едва ли «должны».

В мире свободного межгосударственного рынка по продаже оружия такие претензии вовсе представляются невероятными. Речь идет о конвенциональном оружии, которое также всякий раз предлагалось Армении для баланса. Понятно, что любое оружие может быть применено и незаконно. Тогда вводятся санкции. Мнацаканян знает, как это работает. А важнее всего понять, что если какой-то муж зарезал какую-то жену, то винить в этом производителя ножей сумасбродно.

Перед нами классический пример конфликта между геополитическими интересами и личностными пристрастиями. Триумвират Греция — Армения — Израиль мог бы стать интереснейшим альянсом, способным изменить баланс сил в Восточном Средиземноморье и на Кавказе. В перспективе такой альянс мог бы найти пути взаимодействия с Россией. Но пока, собственно национальным интересам наперекор, вступает в силу принцип «личной неприязни», переданный ярко в незабвенном фильме «Мимино».

Кто победит?