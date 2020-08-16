Москва, , 17:37 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 16 августа сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

В сообщении говорится, что дипломаты обменялись мнениями по предложению главы РФ Владимира Путина о том, чтобы для поиска путей обеспечения надежной безопасности в зоне Персидского залива провести встречу лидеров стран-постоянных членов СБ ООН, Германии и Ирана.

«С российской стороны была подтверждена полная поддержка резолюции СБ ООН 2231», — говорится в сообщении.

В МИД РФ также добавили, что глава МИД РФ и госсекретарь США также обсудили график двусторонних контактов на ближайшую перспективу.

Как передавало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео не стал комментировать предложение президента РФ Владимира Путина о проведении онлайн-саммита по Ирану.

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