Токио, , 16:58 — REGNUM 15 августа в Японии отмечается «День памяти окончания войны», или по официальному названию, введенному в 1982 году, — «День траура по погибшим и мольбы за мир». Вчера в честь 75-летия окончания Второй мировой войны четыре министра из кабинета Синдзо Абэ посетили храм Ясукуни. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Напомним, что особенность храма Ясукуни в том, что там почитают японских военных, отдавших жизнь за императора в годы Второй мировой войны. Эти военные объявлены международным трибуналом преступниками. Существование храма Ясукуни, а главное — посещение его первыми лицам современной Японии, неоднократно вызывало протест со стороны Южной Кореи и Китая, наиболее пострадавших от японского милитаризма в годы Второй мировой войны.

Премьер-министр Японии отказался в этом году от посещения храма, вызывающего недовольство мирового сообщества. Однако Абэ совершил ритуальное подношение «тамагуси» от имени президента правящей Либерально-демократической партии через своего представителя.