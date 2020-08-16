Вашингтон, , 16:51 — REGNUM Глава Белого дома США Дональд Трамп, который якобы хотел бы лично встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в стране, рассказал об этом своим помощникам. Об этом 16 августа сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

Владимир Путин и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Источники телеканала отмечают, что возможные даты и место встречи лидеров двух государств уже начали рассматривать в администрации президента США. Не исключается, что переговоры между Трампом и Путиным могут пройти уже в следующем месяце в Нью-Йорке.

По мнению собеседников телеканала, в ходе такой встречи главы государств могут объявить о прогрессе по ядерному соглашению.

Как передавало ИА REGNUM, 16 августа президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси) заявил, что Вашингтон, вероятно, не поддержит идею проведения онлайн-саммита по Ирану до окончания президентских выборов в стране.

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