Москва, , 16:44 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал возвращать территории в состав России, передает корреспондент ИА REGNUM 16 августа.

Владимир Жириновский Duma.gov.ru

«Время разговоров ушло, нужно действовать жёстко — возвращать не СССР как политический режим, но все территории. И никаких республик, все в состав России», — заявил Жириновский.

В лице президента Белоруссии Александра Лукашенко уходит последний большевик на территории СНГ, отметил парламентарий.

«Всё, что происходит в Белоруссии — это наследие советской политики. Сначала страну разделили на республики, 70 лет удерживали вместе с помощью жёсткого политического режима, а последние 30 — пытаемся закармливать в расчете, что они останутся в нашей орбите. Так не получается», — рассуждает Жириновский.