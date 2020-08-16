Лондон, , 16:30 — REGNUM Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Айсултан Назарбаев скончался на 30-м году жизни. Об этом сообщает сегодня, 16 августа, портал zakon.kz.

По имеющимся данным, у Айсултана остановилось сердце. Он скончался в Лондоне. Других подробностей пока нет.

Напомним, что Айсултан Назарбаев — сын дочери Нурсултана Назарбаева — Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.

Айсултан окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте, работал в главном разведывательном управлении Министерства обороны Казахстана.

Известно, что Айсултан проходил лечение от наркотической зависимости. В октябре 2019 года был приговорён к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне, произошедшее в июне 2019 года — Назарбаев в чужом номере пытался совершить попытку самоубийства.

13 февраля 2020 года Айсултан Назарбаев запросил у Великобритании политического убежища. Это решение внук экс-президента объяснил давлением со стороны семьи, так как у него есть информация «о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана».