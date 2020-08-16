Минск, , 16:00 — REGNUM В Минске на митинге в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко выступила украинская исполнительница и композитор Виктория Кохана, которая рассказала собравшимся о последствиях двух «майданов» на Украине. Об этом 16 августа сообщает украинское издание «Страна».

"Хочу сказать, что это самое большое сокровище, которое вы имеете. Поверьте мне, человеку, который всю жизнь живет в Украине. Вы имеете спокойствие и мир. И пока вы это имеете, вы самые богатые люди в мире», — заявила Кохана.

Украинская исполнительница напомнила о массовых беспорядках, которые происходили на Украине в 2004 и 2013 годах и которые привели к негативным последствиям для страны.

«К сожалению, первая революция разделила людей на сорта. Первый, второй, третий и дальше. Кто был там — тот знает. Вторая закончилась тем, что мы потеряли территорию. К сожалению, мы потеряли также мир. Мы очень хотим мира. Понимаете? И я вас прошу — не повторяйте наших ошибок. Не делайте. Просто храните друг друга», — цитирует исполнительницу украинское издание.

По словам Виктории Коханой, она, как музыкант, много путешествует и посещает разные страны, встречается с разными музыкантами. «Вам всем завидуют», добавила она, обращаясь к собравшимся на митинг в поддержку Лукашенко белорусам.

Журналисты издания «Страна» напомнили, что 26 марта 2019 года указом бывшего президента Украины Петра Порошенко Виктория Кохана была удостоена звания «Заслуженный деятель искусств Украины».

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Напомним, ранее бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун заявил, что после каждого «майдана» жизнь украинских граждан становилась все хуже и хуже.