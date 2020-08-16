Минск, 16 августа 2020, 16:00 — REGNUM В Минске на митинге в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко выступила украинская исполнительница и композитор Виктория Кохана, которая рассказала собравшимся о последствиях двух «майданов» на Украине. Об этом 16 августа сообщает украинское издание «Страна».
Украинская исполнительница напомнила о массовых беспорядках, которые происходили на Украине в 2004 и 2013 годах и которые привели к негативным последствиям для страны.
По словам Виктории Коханой, она, как музыкант, много путешествует и посещает разные страны, встречается с разными музыкантами. «Вам всем завидуют», добавила она, обращаясь к собравшимся на митинг в поддержку Лукашенко белорусам.
Журналисты издания «Страна» напомнили, что 26 марта 2019 года указом бывшего президента Украины Петра Порошенко Виктория Кохана была удостоена звания «Заслуженный деятель искусств Украины».
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Напомним, ранее бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун заявил, что после каждого «майдана» жизнь украинских граждан становилась все хуже и хуже.