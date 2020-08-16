Минск, , 15:03 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил своих сторонников, собравшихся на площади независимости в Минске сегодня, 16 августа, на митинг.

Лукашенко отметил, что он еще перед выборами говорил, что они будут интересными, а после выборов будет ещё интереснее.

«Я живой и буду жить. И помните: я вас никогда не предавал и никогда не предам. огромное спасибо, что показали: вы хозяева этой страны и этой столицы. Они долго будут это помнить. Большое вам спасибо! Я стою впервые в жизни перед вами на коленях. Вы это заслужили!» — сказал президент Белоруссии.

При этом на колени он не встал.

После выступления Лукашенко была зачитана резолюция митинга.