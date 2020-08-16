Минск, , 14:39 — REGNUM Отставка министра внутренних дел Белоруссии приведет к деморализации личного состава и к неконтролируемой ситуации в сфере безопасности республики «и тогда развалится всё», заявил 16 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев на митинге, который проходит на площади Независимости в Минске, сообщает БелТА.

По словам Караева, милиция Белоруссии перебросила все силы на охрану правопорядка во время митингов и не успевает реагировать на остальные правонарушения в белорусской столице. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов охраняют от захвата государственные здания, в том числе Дом правительства, районные отделы милиции.

«Если протестующие захватят райотдел милиции, то мы потеряем авторитет, свою значимость, свою власть. А кто будет реагировать на правонарушения? Граждане уже жалуются на сигналящих, на бардак. Во что превратили самую лучшую республику Советского Союза?» — задал вопрос Караев.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Белоруссии пообещал, что когда в Белоруссии стабилизируется ситуация, то по всем фактам насилия и превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов будут проведены разбирательства.