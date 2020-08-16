Минск, , 14:24 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал своих сторонников, собравшихся на площади Независимости в Минске не думать о его защите, а сосредоточиться на защите страны и независимости. Митинг проходит сегодня, 16 августа.

«Я позвал вас не для того, чтобы вы меня не защитили. Я позвал вас, чтобы вы смогли защитить свою независимость, своих жен, сестер и детей. Я не хотел вас звать на площадь: у вас много дел и забот. Вы убираете хлеб и собираете детей в школу. Я помню девяностые: здесь стояли рабочие с кастрюлями и просили накормить детей. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить площадей и митингов», — сказал Лукашенко.