Минск, , 14:19 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на митинге своих сторонников в Минске у дома правительства, который проходит сегодня, 16 августа.

Лукашенко поблагодарил всех, кто приехал поддержать его на митинг.

«Спасибо вам, гомельчане! Мы прожили с вами четверть века трудных лет — и вы никогда меня не подводили. Спасибо вам земляки могилевчане и витебчане. Спасибо, жители Бреста, где прошли мои военные годы. Спасибо вам, гродненцы. В середине 90-х мы начали свою предвыборную кампанию с вас. Спасибо вам, минчане, что четверть века терпите меня — человека из провинции», — сказал Лукашенко.