Минск, 16 августа 2020, 14:06 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел к своим сторонникам на площади Независимости в Минске, где сегодня, 16 августа, проходит крупный митинг в его поддержку.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Иван Шилов © ИА REGNUM