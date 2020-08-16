Минск, 16 августа 2020, 14:06 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел к своим сторонникам на площади Независимости в Минске, где сегодня, 16 августа, проходит крупный митинг в его поддержку.
«Военно-промышленный комплекс»
Лукашенко вышел к своим сторонникам на площади Независимости в Минске
9 августа 2020 года в Белоруссии прошли очередные президентские выборы, по итогам которых ЦИК поспешил объявить, что Александр Лукашенко получил более 80%. Это привело к началу массовых акций протеста и беспорядкам, охватившим Минск и ряд других белорусских городов.