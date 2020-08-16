Владимир Станулевич, 16 августа 2020, 14:01 — REGNUM Вот часть разговора Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александром Цыбульским, который произошел 14 августа 2020 года:

Спас Нерукотворный. Икона первой половины XIV века из Введенской церкви Княжеострова Приморского района Архангельской области из фондов музейного объединения «Художественная культура Русского Севера».
Спас Нерукотворный. Икона первой половины XIV века из Введенской церкви Княжеострова Приморского района Архангельской области из фондов музейного объединения «Художественная культура Русского Севера».
А. Цыбульский: «…наш государственный музей, который в себя включает почти 40 тысяч единиц хранения… это и картины Репина, Венецианова, Серова, Брюллова, это и уникальные предметы Северной школы иконописи начиная с XIV века, и уникальные предметы нашей резьбы по дереву XVI века… не имеет собственного фондохранилища… то помещение, где они хранятся, не в полной мере соответствует ни с точки зрения пожарной безопасности, ни с точки зрения обеспечения климатических режимов, режимов влажности и так далее.
…уже выделен земельный участок, подготовлена проектно-сметная документация, есть заключение Главгосэкспертизы — 509 миллионов рублей нам необходимо на строительство этого фондохранилища… Министерство культуры… нас в этом направлении поддерживает… чтобы этот проект включить в федеральную адресную инвестиционную программу.
В. Путин: …Соответствующее поручение, безусловно, будет дано Министерству культуры… Поработаем тоже на этот счёт. Ваше официальное письмо на этот счёт тоже есть. Оно будет направлено в Правительство Российской Федерации для проработки».
Герб Архангельской области
Герб Архангельской области

Казалось бы, в Архангельской области есть и более важные проблемы, чем фондохранилище. На самом деле его отсутствие однажды уже привело к катастрофе.

04.05.2016: ИА «Эхо Севера» в статье «В Архангельске власти пытаются скрыть факт повреждения культурных ценностей в музее Изобразительных искусств» сообщило, что в адрес издания поступило обращение работников музея ИЗО: «В средствах массовой информации прошла информация о затоплении хранилища фондов Архангельского музея изобразительных искусств. В официальной информации указано, что фонды не повреждены! На самом деле пострадали в результате затопления древние книги, иконы, ущерб значительный! Сотрудники музея как могут пытаются спасти ценные экспонаты… Просим губернатора и надзорные ведомства разобраться в ситуации — Архангельский музей ИЗО уже несколько лет не может решить вопрос с выделением соответствующих помещений для размещения фондов…».

06.05.2016: «Эхо Севера» в статье «Бездействие руководства Архангельского музея ИЗО может привести к утрате памятников древнерусского искусства» приводит детали происшествия: «…в конце апреля 2016 года… Затопило бункер, входящий в комплекс здания Облсобрания. Обнаружили это 25 апреля. Заявили, что затопило в минувшие выходные, однако там к этому времени развилась плесень, а это не могло произойти за 1−2 дня… В этом хранилище находились на двухуровневых стеллажах иконы, деревянная скульптура и книги. При затоплении все иконы и скульптура, расположенные на нижнем ярусе, пропитались водой и покрылись плесенью, а это сотни уникальных предметов…

Информационное агентство «Ньюс 29» 06.05.16 в статье «Чиновники полмесяца молчали об угрозе повреждения культурных ценностей Архангельска» привело ответ областного Минкульта на запрос редакции: «В тексте (ответа) говорится, что подтопление помещений с музейными фондами произошло 22 апреля… Далее сообщается… что «угрозы утраты музейных предметов не выявлено… Министерством культуры Архангельской области и администрацией музея принят весь комплекс мер для стабилизации ситуации и восстановления режима хранения музейных предметов, в том числе часть музейной коллекции временно размещена в других хранилищах…».

Dou , Gerrit (Dutch, 1613-1675) (мастерская) — Старик с книгой, 23 см x 21 см, панель, масло
Dou , Gerrit (Dutch, 1613-1675) (мастерская) — Старик с книгой, 23 см x 21 см, панель, масло

Фонд сохранения исторического наследия «Император» в письме от 18.04.2017 года на имя губернатора Архангельской области И. А. Орлова предлагал:

«По словам работников музея, количество находившихся в воде икон составляло не менее 300, а книг — не менее нескольких десятков… ущерб составляет десятки, если не сотни миллионов рублей. Произошла катастрофа большого общественного значения… министерством культуры Архангельской области выбрана неудачная политика неразглашения ее обстоятельств… …в ходе совместного обсуждения этой ситуации Вы предложили лично ознакомить журналистов с состоянием пострадавших произведений искусства и рассказать, что делается по их восстановлению и предотвращению подобных случаев в дальнейшем. Прошу Вас провести такую встречу с руководителями областных СМИ, культурной общественностью и представителями Церкви в ближайшее время — так как… многие люди опасаются повторения событий…». Похода с губернатором и встречи не произошло.

Судя по разговору президента В. В. Путина с А. В. Цыбульским, фондохранилище будет построено, и это главная хорошая новость. Плохо, что за 4 года никто из архангельских должностных лиц областного правительства и областной прокуратуры не сообщили список икон и книг, которые пострадали, кем, когда и за счет каких средств они реставрировались, куда передавались и где находятся, во что обошлась «чья-то» халатность. И чья это была халатность? Еще не поздно исследовать это вопрос, так как до фондохранилища далеко, а наступать на грабли — национальный вид спорта.