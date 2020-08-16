Москва, , 13:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко внутриполитическую ситуацию в Белоруссии. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

Сообщается, что лидеры двух стран обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии с учетом оказываемого на республику давления извне. Путин и Лукашенко ще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности.

Напомним, что в эти минуты, в Минске на площади Независимости перед домом правительства проходит митинг сторонников Лукашенко, на котором должен выступить сам президент Белоруссии.

Аналогичный телефонный разговор состоялся накануне, когда Путин и Лукашенко также обсуждали ситуацию внутри и вокруг Белоруссии.