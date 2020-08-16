Минск, 16 августа 2020, 13:47 — REGNUM Во всех случаях насилия и превышения полномочий сотрудниками белорусских правоохранительных органов министерство внутренних дел Белоруссии разберется после стабилизации ситуации в стране, заявил 16 августа министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев на митинге, который проходит в Минске на площади Независимости, сообщает БелТА.
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Напомним, сегодня, 16 августа в Минске проходит акция сторонников Александра Лукашенко, которые в 12:00 собрались у Дома правительства.