Минск, , 13:47 — REGNUM Во всех случаях насилия и превышения полномочий сотрудниками белорусских правоохранительных органов министерство внутренних дел Белоруссии разберется после стабилизации ситуации в стране, заявил 16 августа министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев на митинге, который проходит в Минске на площади Независимости, сообщает БелТА.

«Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет», — цитирует Караева БелТА.

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Напомним, сегодня, 16 августа в Минске проходит акция сторонников Александра Лукашенко, которые в 12:00 собрались у Дома правительства.