Москва, , 13:04 — REGNUM Граждане России, которые были задержаны в гостинице под Минском накануне выборов президента республики и позднее отпущены, и возвращены на родину, рассказали 16 августа в эфире телеканала «Россия 24» для чего они приехали в Белоруссию.

Как рассказал один из задержанных российских граждан, один его сослуживец обнаружил на интернет-ресурсе «Авито» объявление и связался с неким Сергеем Петровичем, назвавшемся куратором и предложившем работу по охране нефтяных объектов как в Сирии и Ливии, так и в других странах.

При этом указанный человек звонил с сирийского номера и сначала попросил набрать 30 человек, а потом постепенно увеличил запрос до 180 человек, уточнив, что главным условием трудоустройства был опт боевых действий и в первую очередь — в Донбассе, и в Сирии.

Также задержанные сообщили, что за логистику от Москвы до Сирии отвечала некая Лариса Самарина, и что позднее им сообщили, что «Сергей Петрович» погиб и ими теперь будет заниматься новый куратор — «Артур», который рассказал, что они едут на охрану нефтяных объектов Роснефти в Венесуэле.

«За сутки до отлета «Самарина» сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск — Стамбул — Гавана — Каракас так, чтобы мы долго не находились в транзитной зоне Турции. Сказала, что закажет новые билеты на 30 число. Мы их получили, и она предложила временно убыть в санаторий «Белорусочка» для отдыха», — добавил один из задержанных, указав, что там они вели себя адекватно — гуляя, плавая в озере и занимаясь пробежками.

«Все спали. Вдруг грохот — двери повылетали, всех лицом в пол, оружие наставили, простыни на голову. Все думали, что это ошибка, не понимали, что вообще происходит», — рассказал сотрудник охранного агентства.

Позднее, по словам задержанных, их сначала увезли по райотделам и в следственные изоляторы.

«Первые три дня к нам относились сурово: считали, что мы боевики, готовим побег, можем взбунтоваться и уничтожить охрану. Через три дня мне заявили, что я подозреваюсь в подготовке к массовым протестам и вооруженному сопротивлению правоохранительным органам Белоруссии», — сообщил один из вернувшихся на родину граждан России, отметив, что политическими подробностями никто из задержанных не интересовался и они узнали о выборах только по приезде в республику.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее о своей поддержке участников протестных акций в Белоруссии, которые начались после выборов главы республики 9 августа, заявил белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня.