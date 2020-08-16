Минск, 16 августа 2020, 13:04 — REGNUM Если в Белоруссии не будет остановлено противоборство, то страна будет доведена до «необратимых разрушительных последствий». Об этом говорится в обращении Священного Синода Белорусской Православной Церкви к белорусскому народу о прекращении противостояния, опубликованном 15 августа пресс-службой БПЦ.
Представители Священного Синода призвали всех, кому дороги Отечество, дети, родные и близкие остановиться и прекратить противостояние.
В Священном Синоде Белорусской Православной Церкви призвали простить друг другу обиды, сплотиться любовью к Богу и ближнему чтоб сохранить Белоруссию и передать ее последующим поколениям «мирной, независимой и процветающей».
Белорусские священнослужители также призвали провокаторов и подстрекателей одуматься и прекратить провокации, направленные на дестабилизацию страны и разделение народа. Духовенство БПЦ также подчеркнуло, что Православная Церковь всегда была и будет вне политики.
Напомним, ранее глава Белорусской Православной Церкви Митрополит Павел призвал Александра Лукашенко остановить насилие в стране.
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