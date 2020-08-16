Киев, , 13:02 — REGNUM Двое граждан Украины Константин Реуцкий и Евгений Васильев, которые ранее были задержаны в Минске, вернулись на Украину. Об этом 15 августа сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем микроблоге в Twitter.

«Константин Реуцкий и Евгений Васильев только что пересекли границу. Они уже в Украине, а следовательно, дома», — написал Кулеба.

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Глава внешнеполитического ведомства Украины также поблагодарил команду посольства Украины в Белоруссии за решение ряда вопросов и обеспечение логистики.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа стало известно, что в отношении двух украинских граждан, членов организации «Волонтёр SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева в Белоруссии возбудили уголовное дело. Украинских граждан в Белоруссии подозревали в участии в массовых беспорядках.

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