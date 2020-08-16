Минск, , 12:23 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на площадь Независимости в Минске, где находится дом правительства республики и должен состоятся митинг в его поддержку. Об этом сегодня, 16 августа, сообщают белорусские СМИ.

Александр Лукашенко President.gov.by

Напомним, что площадь Независимости оцеплена силовиками. На площадку митинга пускают только сторонников Лукашенко и журналистов государственных белорусских СМИ.

К площади подъехал президентский кортеж, в котором находится Лукашенко. По всей видимости он будет выступать на митинге.