Оренбург, , 12:16 — REGNUM В Оренбургской области коронавирусный режим продлили до 1 сентября. Изменение внесено в губернаторский указ, который опубликован на портале областного правительства.

Согласно документу, работники и ученики образовательных организаций, прибывшие на территорию Оренбуржья из-за рубежа или других российских регионов обязаны в течение трех дней до дня выхода на работу либо начала обучения сдать тест на COVID-19 методом ПЦР. В противном случае в течение двух недель им будет отказано в доступе в образовательное учреждение.

Организациям, имеющим техническую возможность для перехода на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения, рекомендовано перейти на удаленный формат обучения. При очном присутствии обучающихся необходимо обеспечить входной фильтр работников и учеников, соблюдение безопасной дистанции, контроль наличия средств индивидуальной защиты (масок и перчаток). Ежедневно в помещениях образовательного учреждения должны проводить дезинфекцию, регулярное проветривание с обеззараживанием воздуха. В организации обязаны создать условия для соблюдения работниками и обучающимися правил личной гигиены.