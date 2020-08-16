Екатеринбург, , 12:16 — REGNUM В Свердловской области сторонники схимонаха Сергия отлучили себя от церкви. Об этом говорится в обращении к пастве местного митрополита Кирилла.

Он привёл фрагмент из четвёртого правила Антиохийского Собора, из которого следует, что сторонники изверженного пресвитера «да будут отлучены от Церкви, и наипаче, когда зная осуждение произнесенное противу вышереченных, дерзнут имети общение с ними». И добавил, что изверженный, но не покорившийся священник сам себя отлучает от церкви, и его не может восстановить даже Поместный Собор. Также себя отлучают и его сторонники. Кирилл добавил, что уже прошло достаточно времени для того. чтобы определиться каждому из них, что для них важней:

Как сообщало ИА REGNUM, Сергий был низвергнут из сана священника 3 июля по решению церковного суда. Позднее это решение утвердил патриарх Кирилл.