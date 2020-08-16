Москва, , 12:19 — REGNUM Свое поздравление с Днем воздушного флота России всем работникам данной отрасли направил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Текст поздравительной телеграммы 16 августа обнародован на сайте российского правительства

Самолёты в небе Mil.ru

«Этот профессиональный праздник отмечают инженеры и конструкторы, лётчики, авиадиспетчеры, бортпроводники, работники авиационной структуры. Благодаря вам создаются уникальные образцы авиатехники, пассажирские самолёты, скоростные и сверхзвуковые авиалайнеры, осуществляется авиасообщение с самыми разными точками мира, а также между регионами нашей большой страны», — говорится в сообщении.

Кроме того, в нем отмечается, что авиация имеет очень большое значение в развитии экономики страны и ее социальной сферы, так как посредством ее использования обеспечивается работа многих отраслей и доставка разнообразных грузов, гуманитарной помощи, а также проведение операций по поиску и спасению.

«Сегодня российский авиакомплекс успешно развивается. Ежегодно увеличивается и обновляется парк воздушных судов, расширяются маршруты полётов, строятся современные аэродромы, модернизируется аэропортовая инфраструктура», — указывается в поздравлении.

Помимо этого, уточняется, что все эти достижения достигаются огромным трудом, знаниями, энергией и опытом работников гражданской авиации и выражается особая благодарность ветеранам данной отрасли, сохраняющим традиции и передающим их новому поколению.

«Желаю всем вам удачи, чистого неба. Здоровья и благополучия вам и вашим семья. С праздником!», — заключается в поздравительной телеграмме.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Российской Федерации увеличило объем своего резервного фонда на 1,8 трлн рублей.