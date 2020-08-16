Минск, , 13:02 — REGNUM В Минске вдоль Площади Независимости установили металлические ограждения, сообщает 16 августа издание Sputnik Беларусь.

Кроме того закрыт проезд для автомобилей по проспекту вдоль площади Независимости.

«Столичная ГАИ разворачивает машины на улицу Свердлова. Все проезды к главной площади страны заблокированы», — сообщают журналисты издания.

Сообщается также, что сотрудники белорусских правоохранительных органов установили металлические ограждения на подходе к центру белорусской столицы. Милиционеры будут досматривать всех, кто придет к Дому правительства на акцию в поддержку Александра Лукашенко.

Отмечается, что с двух сторон проспекта Независимости вдоль площади Независимости, а также перед зданием Минского городского исполнительного комитета и Белорусского государственного университета выставлены трактора и сельскохозяйственная техника.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Минского метрополитена сообщили о закрытии вестибюля №2 станции метро «Площадь Ленина» (со стороны Площади Независимости).