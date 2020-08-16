Минск, 16 августа 2020, 12:03 — REGNUM У дома правительства в Минске собирается митинг в поддержку действующего президента республики Александра Лукашенко. Об этом сегодня, 16 августа, сообщают белорусские СМИ.
На площади обеспечены повышенные меры безопасности. Стянута тяжелая техника, на подходах к площади находятся отряды силовиков.
Также постепенно площадь заполняется сторонниками Лукашенко.
По данным ряда белорусских СМИ из разных регионов Белоруссии на митинг в Минск свозят автобусами сторонников Лукашенко.
Кроме того, на митинг не пускают журналистов негосударственных СМИ.