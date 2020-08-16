Калуга, , 12:39 — REGNUM Представители исполнительной и законодательной власти Калужской области в Совете Федерации отчитались о доходах своих и своих супругов по итогам 2019 года. Декларации размещены на официальном портале Совета Федерации РФ.

Здание Совета Федерации ИА REGNUM ©

Декларированный доход члена Совета Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области сенатора Алексея Александрова в 2019 году составил 8 млн 405 тыс. 641 руб. 68 коп. В 2018 году сенатор Александров заработал 8 млн 161 тыс. 508 рублей 63 коп. За год доход члена Совета Федерации увеличился на 244 тыс. 133 рубля. Супруга сенатора Александрова в 2019 году заработала 6 млн 385 тыс. 064 руб. 57 коп. В 2018 году её доход составил 25 млн 444 тыс. 204 руб.79 коп. В итоге за прошлый год супруга Александрова стал беднее на 19 млн 59 тыс. 140 рублей. Согласно официальной декларации чете Александровых принадлежит шесть земельных участков площадью от 1000 до 4200 кв. м. У супругов Александровых пять жилых домов. Сам сенатор владеет домом площадью 321,50 кв. м. У супруги два жилых дома — 647 и 174 кв. м. Она также имеет одну четвертую долю еще в трёх жилых домах — в двух по 684,40 кв. м и в одном 679,20 кв. м. У семьи Александровых имеется шесть квартир. У самого сенатора во владении три квартиры: 115,70 кв. м, 63,70 кв. м и 180,20 кв. м. Супруга Александрова тоже владеет тремя квартирами: 207,50 кв. м, 62,90 кв. м и 74,20 кв. м, а также гаражом 97,90 кв. м. Александровым принадлежит и четыре нежилых помещения: 263,70 кв. м, 213,50 кв. м, 12,80 кв. м и 88,60 кв. м. У супруги сенатора в собственности бассейн с подсобным помещением в 56,60 кв. м; гостевой дом в 53 кв. м и летняя кухня — 1 кв. м. В пользовании супруги сенатора Александрова находятся два участка земли под индивидуальное жилищное строительство — в 1200 кв. м и в 227 кв. м. У самого Александрова в пользовании квартира в 207 кв.м. Кроме этого, одной квартирой — в 95 кв. м супруги пользуются совместно. У сенатора Александрова в собственности автомобиль Mercedes Benz S 350 D 4MATIC. У супруги два автомобиля: BMW 320 и Toyota Solara.

Сенатор Анатолий Артамонов, согласно заполненной им декларации о доходах в 2019 году заработал 8 млн 789 тыс. 135 руб.75 коп В 2018 году он получил 7 млн 278 тыс. 994 рубля. За год доход сенатора увеличился на 1 млн 510 тыс. 141 рубль. Супруга заработала в 2019 году 2 млн 923 тыс. 948 руб 79 коп. В 2018 году её доход составил 2 млн 668 тыс. 149 рублей. В итоге за год супруга сенатора получила на 255 тысяч 799 рублей больше, чем ранее. Судя по декларации, Анатолий Артамонов совместно с супругой владеют земельным участком площадью 16 тыс. 140 квадратных метров и жилым домом площадью 442,6 кв. метра. Также в пользовании у Анатолия Артамонова находится земельный участок общей площадью 51 тыс. 705 кв. м. Кроме того, в личной собственности у супруги сенатора находится квартира площадью 54,7 кв. м и легковой автомобиль Lexus RX 450-Н.

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