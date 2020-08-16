Братислава, , 12:27 — REGNUM О своей поддержке участников протестных акций в Белоруссии, которые начались после выборов главы республики 9 августа, заявил белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня. Он рассказал об этом 16 августа в видеообращении, которое выложено на популярном видеохостинге Youtube.

Игорь Лещеня Slovakia.mfa.gov.by

«Я солидарен с теми, кто выходил на улицы городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан», — сказал посол Белоруссии.

Также он отметил, что находится «в шоке» от рассказов о «пытках и избиениях» белорусских граждан и указал, что на одном из снимков опознал одноклассника своей дочери, который «точно никогда не числился в смутьянах».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в штабе бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало, незарегистрированного на выборах в нынешнем году ЦИК страны, рассказали, что он намерен в скором времени переехать с семьёй с Украины в Польшу и провести встречи с «очень влиятельными политиками» из США в Варшаве.