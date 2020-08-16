Ханты-Мансийск, , 11:24 — REGNUM Депутаты Госдумы от Югры в основе своей предпочитают пользоваться недвижимостью и автомобилями родственников, но при этом в 2019 году большинство из них прибавили в доходах. Это следует из их деклараций за 2019 год, опубликованных аппаратом Госдумы РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

Среди парламентариев Госдумы от Югры больше всех в 2019 году заработал бывший гендиректор «Тюментрансгаза», ныне председатель комитета по энергетике Павел Завальный 38,9 млн рублей. Однако в 2018 году его доход составлял 149,9 млн, то есть через год он сократился почти в четыре раза. Доходы его жены в 2019 году составили 1,2 млн рублей, тогда как в 2018 году он был 59 тыс. рублей. Супруги Завальные владеют тремя земельными участками общей площадью в 21 сотку, жилыми домами на 1009 кв. м, квартирами на 473 кв. м. У семьи Завальных обширный автомобильный парк. У него во владении — «Лексус LX 570» и «Порше Кайен турбо», у супруги — «Мерседес Бенц S 450» и «Мерседес Бенц S 500».

Член фракции ЛДПР Евгений Марков задекларировал доход 14,4 млн рублей, а его супруга — 2,1 млн рублей. У парламентария и его жены нет в собственности недвижимости или автомобилей. Зато в пользовании находятся земельный участок свыше 16 соток, жилой дом площадью 621,8 кв. м, также съёмная квартира на срок полномочий площадью 221 кв. м.

Бывший глава Сургута, а ныне депутат Госдумы Александр Сидоров за 2019 год задекларировал 9,9 млн рублей. В 2018 году его доходы составляли 6,2 млн рублей. В его владении нет недвижимости и автомобиля. Зато у его супруги есть земельный участок под трёхэтажный дом в 23 сотки, жилой дом в 545 кв. м, автомобили «Лендровер» и «Тойота RAV-4». Доход гражданки Сидоровой составил 40,1 млн рублей в 2019 году, тогда как в 2018 году она задекларировала 2,5 млн рублей.

Татьяна Гоголева, состоящая в комитете Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, в 2019 году заработала 5,7 млн рублей. В 2018 ее доход составил 5,1 млн. В её владении земельные участки площадью более 19 соток, жилой дом на 99 «квадратов», доля в квартире на 82 кв. м, и гараж размером 21,6 кв. м.