Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Возможность включения Китая в переговоры о разоружении является «общим интересом» России и США. Такое мнение 16 августа высказал спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью японскому изданию «Никкэй».

"В долгосрочной перспективе увеличение арсенала Китая может в разной степени затрагивать безопасность России. Сотрудничество Китая по разоружению лежит в общих интересах России и США», — заявил он.

Также спецпредставитель уточнил, что президент США Дональд Трамп «придерживается позиции о возможности продления договора при соблюдении условий».

Кроме этого, Биллингсли не исключил возможности того, что американские власти посредством диалога с Россией будут пытаться оказать определенное воздействие на Китай и пойти для этого на вариант «двух шагов». Последний, по словам спецпредставителя, подразумевает сначала разработку новых условий во взаимодействии с российской стороной и только после этого — усилий по включению в данный процесс Пекина.

«Двусторонние переговоры были бы очень мудрым методом», — подчеркнул Биллингсли.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 августа член сенатского комитета по международным отношениям, сенатор США от штата Массачусетс Эдвард Марки призвал американского президента Дональда Трампа незамедлительно продлить ещё на пять лет Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией, даже без включения в него Китая.