Киев, , 08:58 — REGNUM В министерстве иностранных дел Украины заявили, что официально обнародованные результаты выборов президента Белоруссии не вызывают доверия в белорусском обществе. Соответствующее заявление было опубликовано 15 августа пресс-службой внешнеполитического ведомства Украины.

В МИД Украины отметили, что в отношении выборов президента Белоруссии разделяют позицию, выраженную Европейским Союзом.

В министерстве иностранных дел Украины также заявили о «чрезвычайной обеспокоенности» в связи со случаями «необоснованной жестокости правоохранителей» в отношении участвующих в протестах граждан, представителей средств массовой информации и иностранных граждан.

Киев также выразил надежду на то, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с «гражданским обществом» в целях поиска компромисса.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины также призвали руководство Белоруссии не допустить дальнейших «преследований по политическим мотивам» своих оппонентов, а также тех белорусских граждан, которые вышли на улицы для того, чтоб «продемонстрировать свою позицию». В Киеве также призвали руководство республики тщательно расследовать все факты «неправомерного применения силы против мирных протестующих».

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Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что судьбу Белоруссии могут решить «свободные и честные выборы», а не Россия.