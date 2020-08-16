Минск, , 08:19 — REGNUM Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань провел телефонный разговор с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом глава внешнеполитического ведомства Канады написал 15 августа в своем микроблоге в Twitter.

В ходе общения с Тихановской, которую глава внешнеполитического ведомства Канады назвал лидером оппозиции, Франсуа-Филипп Шампань подтвердил приверженность его страны народу Белоруссии. При этом он подчеркнул: «мы внимательно следим за ситуацией на местах, обдумывая следующие шаги».

Глава канадского внешнеполитического ведомства также пообещал, что Канада всегда будет защищать белорусский народ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич призвал провести в Белоруссии новые «свободные и честные» выборы.