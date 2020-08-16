Минск, , 06:28 — REGNUM Своих сограждан, вышедших на акции протеста, поддержал посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня. Об этом дипломат заявил 16 августа в своём видеообращении, опубликованном в в Telegram-канале «Наша Нива».

Посол выразил солидарность с участниками мирных акций у себя на родине, которые вышли на улицы городов Белоруссии, по словам Лещени, «чтобы их голос был услышан». Дипломат отметил, что был шокирован историями о пытках и избиениях в Белоруссии и выразил надежду на то, что будущее его родины будет основано на учёте позиции всех слоёв общества.

Также Лещеня добавил, что «составляющими сплоченного, сильного и не подверженного внешним влияниям государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры».

Напомним, несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после президентских выборов, в результате которых победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Ранее ИА REGNUM сообщало, что целью Лукашенко, по его словам является сохранение независимого и стабильного государства.

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