Бедминстер, , 06:06 — REGNUM Возможность отправки в отставку всего своего кабинета в случае победы на президентских выборах допустил президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных кадровых перестановках, американский лидер допустил, что в случае его переизбрания на пост главы государства, он отправит в отставку весь свой кабинет и наберёт заново тех людей, которые его устроят. Как пояснил Трамп, такое случалось и раньше.

Дональд Трамп «У меня очень хороший кабинет с небольшим количеством исключений. Я не могу сказать, что я в восторге от всех», — отметил президент США.

При этом Трамп не уточнил, кто именно из министров его не устраивает.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным агентства Bloomberg, в случае переизбрания Трампа на пост президента США, может лишиться своего поста глава Пентагона Марк Эспер.

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