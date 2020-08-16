Вашингтон, , 05:52 — REGNUM О кончине своего брата Роберта Трампа сообщил президент США Дональд Трамп. Заявление американского лидера распространила 16 августа пресс-служба Белого дома.

Дональд Трамп «С тяжелым сердцем хочу поделиться тем, что мой брат Роберт мирно скончался сегодня вечером. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом», — сказано в заявлении президента США.

Дональд Трамп добавил, что память о брате будет жить в его сердце вечно и пожелал ему покоиться с миром.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что брат президента США Трампа был доставлен в один из госпиталей Нью-Йорка в тяжёлом состоянии. Диагноз Роберта Трампа не уточнялся.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп посетил своего брата в госпитале в Нью-Йорке