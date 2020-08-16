Вашингтон, 16 августа 2020, 05:52 — REGNUM О кончине своего брата Роберта Трампа сообщил президент США Дональд Трамп. Заявление американского лидера распространила 16 августа пресс-служба Белого дома.
Дональд Трамп добавил, что память о брате будет жить в его сердце вечно и пожелал ему покоиться с миром.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что брат президента США Трампа был доставлен в один из госпиталей Нью-Йорка в тяжёлом состоянии. Диагноз Роберта Трампа не уточнялся.
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