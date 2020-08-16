Киев, , 04:57 — REGNUM Заявление о том, что его семью не пропускают на границе России и Украины сделал белорусский политик и несостоявшийся кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало 16 августа в своем Telegram-канале.

Как сообщил Цепкало, его супруга с двумя маленькими детьми находится на российско-украинской границе в пункте перехода «Троебортное». Семью политика, по его словам, держат на российской стороне уже более двух часов, не позволяя пересечь границу.

Данную ситуацию Цепкало расценил как попытку давления на него из-за его политической позиции. Сам политик был объявлен в розыск в России после того, как в Белоруссии в отношении него было заведено уголовное дело о взятке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-претендент на пост президента Белоруссии политик Цепкало находится, по его признанию, на территории Украины.

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