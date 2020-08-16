Бедминстер, , 04:11 — REGNUM Вашингтон, скорее всего, не поддержит идею проведения онлайн-саммита по Ирану до окончания президентских выборов в США. Такое заявление сделал 16 августа президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси), трансляция которой велась на сайте Белого дома.

На вопрос журналистов, примет ли США участие в онлайн-саммите по Ирану, провести который предложил президент России Владимир Путин, американский лидер ответил: «Вероятно, нет. Думаю, мы подождём до окончания выборов». Кроме того, Трамп добавил, что Иран хочет его проигрыша в президентской гонке.

Идею о проведении в онлайн-формате саммита с участием глав пяти государств-постоянных членов Совбеза ООН, Германии и Ирана предложил 14 августа президент России Владимир Путин. Российский лидер предложил посвятить мероприятие проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В опубликованном пресс-службой президента РФ заявлении сказано, что целью саммита является обсуждение шагов, позволяющих не допустить обострения ситуации в Совете Безопасности ООН.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Майкл Помпео воздержался от комментариев по поводу предложения Путина о проведении онлайн-саммита по Ирану.

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