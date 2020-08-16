Тегеран, , 08:49 — REGNUM 15 августа пресс-служба министерства иностранных дел Кыргызской Республики заявила, что Иран направил в страну вторую партию медицинских поставок. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Правительство Исламской Республики Иран направило вторую партию гуманитарной помощи 14 августа 2020 года для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) в Киргизии», — отметили в министерстве иностранных дел Кыргызской Республики.

Согласно отчету, Киргизия получила медицинское оборудование, такое как дыхательные аппараты, вентиляторы, термометры и пульсоксиметры, ПЦР-тесты и наборы для проведения ОВОС-тестов.

В министерстве также подчеркнули, что помощь, оказываемая Ираном в борьбе с коронавирусной инфекцией, свидетельствует о существовании теплых братских отношений между двумя правительствами и народами, основанных на взаимном уважении.