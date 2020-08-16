Тегеран, , 09:03 — REGNUM 15 августа посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Пакистане, реагируя на историческую неудачу США против Ирана в Совете Безопасности ООН, заявил, что правительство Дональда Трампа должно было понять, что максимальное давление на Иран приведет к сопротивлению. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сейед Мохаммад Али Хоссейни в своем твиттере заявил, что голосование СБ ООН принесло еще одно позорное дипломатическое поражение США. «Они должны быть благодарны Доминиканской Республике, которая спасла их от полной изоляции», — сказал он.

Посол отметил, что вместо того, чтобы прибегать к механизму snapback или сложной задаче продления эмбарго на поставки оружия Ирану, для США лучше прекратить продажу оружия и конкуренцию за производство оружия.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что американский режим должен извлечь урок из своих неудач, иначе в дальнейшем его настигнет полная изоляция.