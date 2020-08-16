Тегеран, , 09:10 — REGNUM 15 августа глава иранской судебной власти Эбрахим Раиси призвал к необходимости формирования международного исламского суда. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая во время церемонии в иранской столице по случаю Всемирного исламского дня прав человека, Раиси заявил, что декларация прав человека, заключенная между мусульманскими странами, должна иметь средство правовой защиты. «На наш взгляд, права человека основаны на религии и религиозных ценностях», — сказал глава судебной власти.

Он отметил, что те, кто поддерживает экономический терроризм и затрудняет людям жизнь, должны предстать перед справедливым международным судом.

Раиси также коснулся нормализации отношений между правительством ОАЭ и сионистским режимом Израиля, заявив: «Мы рассматриваем связь между Арабскими Эмиратами и Израилем не как отношения, установленные народом ОАЭ, а как отношения, образованные неразумными правителями этой страны».