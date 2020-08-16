Тегеран, , 09:23 — REGNUM 15 августа постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь отреагировал на провал резолюции США против Ирана в Совете безопасности (СБ ООН), подчеркнув, что дипломатические усилия являются единственным решением иранской ядерной проблемы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Сообщение громкое и понятное. Единственное правильное решение — дипломатические усилия и многостороннее сотрудничество», — написал Цзюнь в своем твиттере. «Чтобы защитить международный режим ядерного нераспространения и сохранить региональный мир и стабильность, мы должны взяться за руки и быть едины», — подчеркнул он.

Китайская дипломатическая миссия в ООН также сообщила в своем твиттере: «Американский проект резолюции по Ирану был отклонен сегодня #СБ ООН. Результат снова показывает, что односторонность не пользуется поддержкой, и запугивание потерпит неудачу. Любая попытка поставить свои собственные интересы выше общих выгод международного сообщества является тупиковой».

В заявлении отмечается: «Подавляющее большинство членов Совета Безопасности считают, что СВПД и резолюция СБ ООН 2231 должны быть поддержаны и реализованы в полной мере».