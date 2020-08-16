Бедминстер, , 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси. Видеотрансляция пресс-конференции велась на сайте Белого дома.

Отвечая на вопрос журналиста, готов ли американский лидер помиловать Сноудена в случае его возвращения в США, Трамп признался, что не очень хорошо знаком с ситуацией вокруг Сноудена.

Дональд Трамп «Я очень внимательно изучу это», — добавил президент США, отметив, что вопрос о помиловании Сноудена является очень противоречивым.

По словам Трампа, многие считают, что экс-сотрудник АНБ совершил «плохие вещи», но есть и те, кто уверен, что к Сноудену надо относиться иначе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о просьбе экс-сотрудника АНБ Сноудена о продлении ему российскими властями вида на жительство в РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Сноуден попросил о продлении вида на жительство в России