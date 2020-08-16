Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Возможность запрета на деятельность китайской интернет-компании Alibaba на территории США не исключил президент страны Дональд Трамп. Об этом 16 августа сообщил американский лидер в ходе пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Видеотрансляция пресс-конференции велась на сайте Белого дома.

От журналистов поступил вопрос, планирует ли Трамп ввести запрет на деятельность крупных китайских технологических компаний, в частности Alibaba, на территории США. Отвечая на него, президент США ответил утвердительно, добавив, что властями рассматриваются и другие варианты.

Администрация Трампа представила в августе текущего года ряд мер, которые могут быть введены в отношении крупных китайских технологических компаний. В их числе возможно введение запрета на загрузку американских приложений в смартфоны, произведённые в КНР, а также удаление из магазинов приложений в США всех приложений, разработанных в Китае.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подписании президентом США Дональдом Трампом указа о запрете покупки сервиса musical. ly китайской компанией ByteDance, которая является владельцем соцсети TikTok.

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