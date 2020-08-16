Минск, , 00:01 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике идею построения «живой цепи» от Вильнюса до Киева. Об этом 15 августа сообщает телеканал «Беларусь 1».

«Но интересная появилась информация сегодня к утру о том, что они хотят выстроить «ланцуг» от Вильнюса до Киева», — приводит издание слова главы белорусского государства.

Лукашенко поручил руководству силовых ведомств страны провести оценку подобных действий с целью недопущения их осуществления.

«Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона — санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада», — резюмировал глава Белоруссии.

Напомним, акции протеста в Белоруссии продолжаются с начала недели. Причиной организованных демонстраций стала уверенная победа действующего главы государстваАлександра Лукашенкона президентских выборах.