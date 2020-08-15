Минск, , 22:20 — REGNUM В министерстве обороны Белоруссии опровергли информацию о появлении наемников из Сербии на территории государства. Об этом 15 августа сообщается в заявлении ведомства.

«Очередной фейк от Telegram-каналов о «сербских наемниках», замеченных в Белоруссии», — отмечается в заявлении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что на территории страны планируется проведение ряда международных игр, в которых примут участие спортсмены из Сербии.

Напомним, ранее в некоторых сообществах в социальных сетях, активно освещающих протесты в Белоруссии, появилась информация о прибытии на территорию страны представителей военных из Сербии. Утверждалось, что целью их визита является разгон манифестантов, выступающих против властей государства.