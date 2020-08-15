Минск, , 22:06 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен сохранить независимое государство. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил сам глава государства 15 августа на совещании в Центре стратегического управления в минобороны страны.

Граница между Россией и Белоруссией Grani-msk

По его словам, иных целей, кроме как «сохранить независимое и стабильное государство», у него нет.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что официальный Минск обеспокоен в связи с сосредоточением вооруженных сил Польши и Литвы на границе со страной.

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