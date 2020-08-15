Москва, , 20:57 — REGNUM Истребитель ВКС России был поднят в небо для перехвата самолета-разведчика США ЕР-3Е Aries. Об этом 15 августа сообщается в заявлении Национального центра управления обороной (НЦУО).

Самолет был поднят в небо после того, как над Черным морем было обнаружено воздушное судно потенциального противника.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США», — отмечается в заявлении НЦУО.

Действия российского летчика привели к тому, что разведывательный объект ВМС США развернулся и удалился от воздушного пространства России.