Киев, , 20:49 — REGNUM Представители посольства США на Украине передали партию средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции украинским правоохранителям. Об этом 15 августа сообщило диппредставительство на странице в соцсети Facebook.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отдел по правоохранительным вопросам посольства США передал (в рамках нашей международной технической помощи) средства индивидуальной защиты от COVID-19 на сумму около $250 тыс. нашим украинским партнёрам», — говорится в сообщении посольства США.

В диппредставительстве уточнили, что средства защиты получат сотрудники Государственной пограничной и таможенной служб Украины, а также представители нацполиции страны.

Как передавало ИА REGNUM, на 15 августа общая численность выявленных на Украине случаев заражения SARS-CoV-2, согласно данным специализированной системы СНБО Украины, составила 89 719.

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