Минск, , 20:25 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с сосредоточением вооруженных сил Польши и Литвы на границе со страной. Об этом 15 августа сообщает БЕЛТА.

«Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств — Польше и Литве», — приводит агентство слова главы государства.

Лукашенко подчеркнул, что не может спокойно наблюдать за данным событием. Президент отметил, что подобную обеспокоенность выразили также в генеральном штабе Белоруссии.

Напомним, после подведения итогов президентских выборов в Белоруссии, победу на которых одержал Лукашенко, руководства ряда стран, особенно Польши и Литвы, начали активно вмешиваться во внутренние дела государства. Указанные страны не признали итоги народного волеизъявления, призвав официальный Минск к пересмотру результатов голосования.